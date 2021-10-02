تغريدة بـ “العبرية” لشمخاني تثير صدمة إسرائيلية!

وجه الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، اليوم السبت، رسالة إلى دول المنطقة، بما في ذلك باللغة العبرية.

وقال شمخاني في تغريدة بالإنكليزية والعربية والعبرية إن: “إيران الكبرى والمقتدرة لطالما كانت تُنشد الخير لجيرانها، ولم تشكل أي تهديد لهم مطلقاً”.

وأكد المسؤول الإيراني على أن جميع الخلافات بين بلاده وجميع دول المنطقة سيتم حلها عبر “التعاطف والتعاون”.

وختم شمخاني تغريدته بالقول: “أي تأثير أجنبي لا طائل منه إلا الأذى والتفرقة، وندعو جيراننا إلى اليقظة في هذا الصدد والابتعاد عنهم”.

صحيفة معاريف الإسرائيلية وصفت تغريدة شمخاني بالعبرية بـ “المفاجئة”، إلا أنها قالت إنه سبق واستخدم العبرية مؤخرا في تغريداته أكثر من مرة.

وأوضحت أن تغريدة شمخاني تأتي على خلفية التوترات المتزايدة مع أذربيجان جارة إيران.

يشار إلى أن الجيش الإيراني، بدأ أمس الجمعة مناورات عسكرية في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع أذربيجان، وذلك بعد أيام من انتقادات وجهتها باكو لهذه الخطوة.

وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف انتقد تلك المناورات متسائلا عن سر توقيتها وإجرائها على حدود بلاده، لكن الرد الإيراني عليه حمل إجابة غير واضحة إذ قالت وزارة الخارجية الإيرانية إنها “لن تتسامح مع “وجود الكيان الصهيوني” على حدودها”، في إشارة للتعاون العسكري المتزايد بين أذربيجان وإسرائيل.