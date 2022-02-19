شملت استخدام أسلحة نووية.. الكرملين يكشف تفاصيل مناورات “الردع الاستراتيجي”

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يوم السبت، إن التدريبات التي أجرتها قوات الردع الاستراتيجي الروسية شملت محاكاة استخدام أسلحة نووية.

وفي السياق ذاته، كشف الكرملين عن تفاصيل مناورات “الردع الاستراتيجي” اليوم، والتي أسفرت عن إطلاق ناجح لصواريخ “كينجال” الباليستية الفرط صوتية.

وأطلقت سفن وغواصات أساطيل البحر الشمالي والأسود صواريخ من نوع “كاليبر” المجنحة، وصواريخ “تسيركون” الفرط صوتية على أهداف بحرية وبرية.

كما تم إطلاق صاروخ مجنح أرضي من طراز “إسكندر” في ميدان الاختبار “كابوستين يار”.، إضافة لإطلاق صاروخ باليستي نووي عابر للقارات من طراز “يارس” من “بليسيتسك” في ميدان “كورا” في كامتشاتكا.

كما شاركت في المناورات صواريخ مجنحة، تم إطلاقها من الجو ومن قاذفلت الصواريخ الاستراتيجية بعيدة المدى “تو-95 إم إس”، وأصابت أهدافًا في نطاقات مناطق “بيمبوي”، و”كورا”.

كما تم إطلاق صاروخ باليستي من نوع “سينيفا”، من الغواصة النووية “كاريليا”، في بحر بارنتس.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم السبت، أن :الرئيس بوتين أعطى أمرا لبدء مناورات “الردع الاستراتيجي” بالصواريخ الباليستية والمجنحة”.

وقال بيسكوف خلال مؤتمره الصحفي إن “الرئيس الروسي أعطى أمرا بإطلاق هذه التدريبات والمناورات المتعلقة بالردع الاستراتيجي بالصواريخ الباليستية والمجنحة.

وأشار بيسكوف إلى أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراقب تفاصيل المناورات العسكرية مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، التي تعتبر مهمة للجانبين”.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن تدريبات “الردع الاستراتيجي” العسكرية تم الاستعداد لها وتشارك فيها القوات البرية والجوية التابعة للمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى القوات الصاروخية الاستراتيجية وأسطول البحر الشمالي والبحر الأسود.