شنغهاي تأمر بإجراء اختبارات كورونا جماعية في مطلع كل أسبوع

قال مسؤول اليوم الأربعاء إن شنغهاي ستطلب من جميع مناطقها الست عشرة تنظيم اختبارات جماعية للمقيمين للكشف عن فيروس كورونا في مطلع كل أسبوع حتى نهاية يوليو تموز.

وأضاف تشاو داندان أن جميع المناطق ستنظم “فحوصا جماعية” في مطلع كل أسبوع.

ومضى قائلا إنه إذا وجدت منطقة أي تفش بين جماعات خلال الأسبوع، فسيكون مطلوبا إجراء فحص كامل يخضع خلاله جميع السكان لقيود على التنقل لحين انتهاء الاختبار.

وفيما تسابق السلطات الزمن للحيلولة دون تفش أوسع نطاقا بعد اكتشاف بضع حالات محلية، أمرت بإجراء فحوصات لجميع السكان في 14 من 16 حيا في شنغهاي في عطلة نهاية الأسبوع. وأعلنت بعض الأحياء أنه لن يسمح للسكان بمغادرة منازلهم لحين إجراء الفحص.

وسيتوجب على السكان تقديم ما يثبت خضوعهم للفحص في غضون 72 ساعة قبل دخول المراكز التجارية والمقرات الإدارية أو حتى ركوب المترو والحافلات.

وظلت بعض أجزاء شنغهاي خاضعة لإجراءات الإغلاق أو أعادت تطبيقها مجددا بعد فترة وجيزة من رفعها في أول يونيو/حزيران بعد اكتشاف بعض الإصابات.

وفي العاصمة بكين، أغلقت السلطات أماكن الترفيه ومراكز الإنترنت في اثنين من أكبر أحياء المدينة بعد رصد إصابات في بعض الحانات.