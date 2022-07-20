شنغهاي تمدد أوامر إجراء فحوص كوفيد حتى نهاية أغسطس

قال مسؤول محلي اليوم الأربعاء إنه يتعين على سكان شنغهاي المركز التجاري للصين إجراء اختبارات كورونا مرة واحدة على الأقل أسبوعيا حتى نهاية أغسطس آب.

ويعني ذلك تمديد الالتزام بإجراء هذه الفحوص لمدة شهر آخر.

وأنهت شنغهاي إجراءات إغلاق دامت شهرين في يونيو حزيران، لكنها سجلت عشرات الإصابات الجديدة يوميا خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأعلنت عدة مدن صينية كبيرة، من بينها شنغهاي، التأهب بسبب بؤر إصابات جديدة بكوفيد-19 وقررت إجراء فحوص جماعية متكررة أو تمديد الإغلاق العام الذي يشمل ملايين السكان، فيما أثارت بعض الإجراءات غضب المواطنين.

وسجلت الصين متوسط إصابات محلية يومية بلغ نحو 390 إصابة في الأيام السبعة المنتهية، وهو أعلى من متوسط إصابات محلية بلغ نحو 340 حالة يوميا في الأيام السبعة السابقة بحسب إحصاء لرويترز استند إلى بيانات رسمية حتى اليوم الاثنين.

وتصر الصين على العمل بسياسة القضاء التام على كوفيد من خلال اجتثاث بؤر التفشي فور ظهورها. وفي السابق، عندما كانت إحدى البؤر تتحول إلى تفش كبير، كان المسؤولون المحليون يضطرون إلى اتخاذ إجراءات أشد مثل الإغلاق العام لمدة شهر ولو على حساب النمو الاقتصادي.

ويمكن أن تضيف حالات الانتشار المستمرة والإغلاقات العامة المتزايدة إلى الضغوط التي يتعرض لها ثاني أكبر اقتصاد في العالم والذي انكمش بشدة في الربع الثاني عن الربع الأول بعد أن عصفت إغلاقات عامة واسعة النطاق بالإنتاج الصناعي والإنفاق الاستهلاكي.

وتعتزم شنغهاي، المركز التجاري، والتي لم تتعاف بالكامل بعد من الإغلاق العام الصارم الذي استمر شهرين في الربيع والتي ما زالت تسجل إصابات يومية متقطعة، إجراء فحوص جماعية في كثير من أحيائها الستة عشر وكذلك في بعض المناطق الأصغر التي سجلت إصابات جديدة في الآونة الأخيرة بعد فحوص مماثلة في الأسبوع الماضي.