شنغهاي تمدد فحص كوفيد-19 الأسبوعي حتى هذا الموعد

أعلنت السلطات الصينية السبت أن شنغهاي، المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في الصين، مددت الإلزام بإجراء فحص كوفيد-19 أسبوعيا، وكذلك الاختبارات المجانية، حتى نهاية سبتمبر أيلول في محاولة للسيطرة على الفيروس.

ووفقا لإشعار رسمي، فإنه سيتم منح من لم يخضع من المواطنين لاختبار الحمض النووي في غضون سبعة أيام كودا أصفر على النظام الصحي في شنغهاي، وهو ما يقيد دخول بعض الأماكن العامة.

وقالت السلطات الصحية في المدينة البالغ عدد سكانها 25 مليون نسمة اليوم السبت إنها رصدت إصابة واحدة مصحوبة بأعراض وثلاث إصابات بدون أعراض في اليوم السابق.

ويعد إقليم هاينان الجنوبي حاليا الأكثر نكبة بالفيروس في الصين إذ سجل اليوم 594 إصابة ظهرت عليها أعراض و832 إصابة بدون أعراض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما سجلت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم عددا إجماليا للإصابات الجديدة بكوفيد-19 في 12 أغسطس آب بلغ 2144، منها 704 ظهرت عليها أعراض و1440 بدون أعراض.