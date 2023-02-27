شهباز شريف يكشف عدد القتلى الباكستانيين في غرق قارب مهاجرين بإيطاليا

قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف (الاثنين 27-2-2023) إنه يُعتقد أن أكثر من 24 باكستانيا كانوا من بين 59 شخصا غرقوا إثر اصطدام قارب يقل مهاجرين إلى أوروبا بالصخور بالقرب من الشاطئ في جنوب إيطاليا.

وذكرت السلطات الإيطالية أن 81 شخصا على الأقل نجوا من الحادث الذي وقع أمس الأحد، مع نقل 20 إلى المستشفى بينهم شخص واحد في العناية المركزة.

ويقال إن القارب الخشبي الذي أبحر من تركيا كان يقل أيضا أشخاصا من إيران وأفغانستان.

وقال شريف في بيان “الأنباء التي تتحدث عن غرق أكثر من 24 باكستانيا في مأساة قارب في إيطاليا مزعجة ومقلقة للغاية. وقد وجهت وزارة الخارجية لتحري الحقائق في أسرع وقت ممكن وإطلاع الأمة عليها”.

ولم ترد وزارتا الخارجية في باكستان وأفغانستان على الفور على طلبات للتعليق.

وتركيا جزء من أحد أكثر الطرق استخداما لمهربي البشر لنقل المهاجرين إلى أوروبا، الذين يسافرون أحيانا عن طريق البر ويمشون لكيلومترات ويتحملون عناء البقاء في حاويات سفن لعدة أيام.

وتعد إيطاليا إحدى نقاط الوصول الرئيسية للمهاجرين الذين يحاولون دخول أوروبا عن طريق البحر، ويسعى كثيرون منهم بعد ذلك للسفر إلى دول شمال أوروبا.

وسجل مشروع المهاجرين المفقودين التابع للأمم المتحدة أكثر من 17 ألف وفاة وفقدان في وسط البحر المتوسط منذ عام 2014. ووفقا لتقديراته لقي أكثر من 220 حتفهم أو اختفوا هذا العام.