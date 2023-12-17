شهداء بالضفة واشتباكات عنيفة بين الاحتلال ومقاومين في طولكرم

في استمرار للاقتحامات والهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي، هاجمت قوات إسرائيلية منطقة طولكرم.

فقد استشهد شخصان خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مخيم نور شمس بطولكرم اليوم الأحد، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية

كما أشارت إلى أن المخيم شهد حملة اعتقالات وتدمير للبنية التحتية.

طائرات مسيرة

بينما أصيب عدة أشخاص في قصف نفذته طائرات إسرائيلية مسيرة.

أتى ذلك، بعدما اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة طولكرم من الجهة الغربية بمحاذاة مخيمها، وفرض حصار مشدد على مخيم نور شمس في الوقت الذي دارت فيه مواجهات عنيفة أطلق خلالها الأعيرة النارية بكثافة. واندلع حريق كبير في ساحة المخيم بالتزامن مع الاقتحام.

أما في جنين التي تشهد مواجهات واقتحامات مستمرة، فتوفي شاب فجر اليوم متأثرا بإصابته بشظايا قذيفة أطلقتها طائرة مسيرة خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للمدينة ومخيمها الذي استمر ثلاثة أيام.

وكان الجيش الإسرائيلي شن هجوما على مدينة جنين ومخيمها في الثاني عشر من ديسمبر، ما أسفر عن استشهاد 11 شخصا واعتقال المئات.

الأكثر دموية

يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت اعتبرت في أحدث تقرير لها، هذا العام ( 2023) الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة منذ عام 2005.

إذ استشهد 477 فلسطينيا في الضفة والقدس الشرقية بين 1 يناير الماضي و15 ديسمبر الحالي، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، سقط أكثر من نصفهم منذ 7 أكتوبر الماضي، بعد اشتعال الحرب في قطاع غزة، إثر الهجوم الذي شنته حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاق غزة.

فيما سقط ثلثي الشهداء بالضفة الغربية منذ أكتوبر خلال عمليات “تفتيش واعتقال”، وعمليات أخرى نفذتها القوات الإسرائيلية، حسب تقرير :أوتشا” الذي صدر يوم الجمعة الماضي.

بالتزامن ارتفعت هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة حيث بلغ المتوسط الأسبوعي للحوادث منذ 7 أكتوبر 37 حادثا، مقارنة بـ21 حادثا في الأسبوع، خلال الفترة من 1 يناير و6 أكتوبر 2023.