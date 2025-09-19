الجمعة 27 ربيع الأول 1447 ﻫ - 19 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شهداء جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة!

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 19 - سبتمبر - 2025 12:24 مساءً
دخان يتصاعد من غزة بعد غارات إسرائيلية، 19 سبتمبر 2025. رويترز

دخان يتصاعد من غزة بعد غارات إسرائيلية، 19 سبتمبر 2025. رويترز

A A A
طباعة المقال

استشهد 16 فلسطينيا في الغارات المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بحسب ما أفادت مصادر في مستشفيات غزة، كما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لمنازل عدة في حي تل الهوى بمدينة غزة.

وقال مصدر طبي بمستشفى شهداء الأقصى إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون في قصف الطائرات الإسرائيلية تجمعا لفلسطينيين في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأكد مصدر طبي في مستشفى العودة استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي جنوب القطاع، أفاد مصدر طبي باستشهاد طفلين إثر غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس.

وذكر مستشفى السرايا الميداني بقطاع غزة أن 6 فلسطينيين أصيبوا في استهداف قوات الاحتلال شارع الجلاء بمدينة غزة فجر اليوم.

وفي وقت سابق، أفادت الجزيرة أن جيش الاحتلال ركز القصف على المحور الشمالي الغربي لمدينة غزة، خصوصا حي الشيخ رضوان، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات استهدفت منازل ومنشآت في المنطقة، كما استهدفت إحدى الغارات منطقة الميناء غربي مدينة غزة.

وعلى الصعيد ذاته، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أمس ارتفاع إجمالي عدد المتوفين بسوء التغذية إلى 435 شهيدا، بينهم 147 طفلا.

ويأتي ذلك بعد تسجيل 4 وفيات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بينها طفل واحد. وقد سُجلت 157 وفاة بسوء التغذية منذ إعلان الأمم المتحدة المجاعة في قطاع غزة.

كما أعلنت وزارة الصحة أمس أن عددا كبيرا من المرضى والجرحى يتكدسون داخل أروقة المستشفيات في القطاع. وأضافت أنها غير قادرة على توفير أسرّة أو فرصة للعلاج المناسب لحالاتهم.

استمرار نسف المباني

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف منازل وبنايات سكنية باستخدام عربات مفخخة وروبوتات شمال غرب مدينة غزة، تزامنا مع القصف المدفعي والغارات جوية على المنطقة.

وقد فجّرت قوات الاحتلال فجر اليوم مجنزرتين مفخختين محملتين بأطنان من المتفجرات لتدمير منازل المواطنين جنوبي حي تل الهوى (جنوب غربي مدينة غزة) وفق ما أكد مراسل الجزيرة.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال بدأ هجومه البري على مدينة غزة، الثلاثاء الماضي، في حين بدأ منذ أسابيع بتكثيف تفجير الأبراج السكنية والعمارات بالمدينة، ضمن سياسة تهدف لإخلائها من السكان عبر إجبارهم على النزوح جنوبا.

عودة الإنترنت

على صعيد آخر، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية أنها أعادت خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية لشمال قطاع غزة التي تشهد عمليات عسكرية إسرائيلية.

وأوضحت الشركة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن طواقمها تمكنت من استعادة خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة، بالرغم من خطورة الظروف الميدانية.

وتعمدت إسرائيل، على مدى نحو عامين من حرب الإبادة المتواصلة التي تشنها على قطاع غزة، قطع شبكة الاتصالات والإنترنت كليا وفي تكرار ولأوقات طويلة، في خطوة يعتبر مسؤول أمني فلسطيني أن الهدف منها استخباري وعسكري ونفسي وإعلامي.

وأول أمس، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية انقطاعا في خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في مدينة غزة وشمال القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر.

ومنذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قطعت إسرائيل خدمات الإنترنت والاتصالات كليا أكثر من 12 مرة، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى حجب غزة عن العالم وتعطيل جهود الاستجابة الإنسانية، وفق بيان للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

واستشهد في حرب الإبادة حتى الآن 65 ألفا و141 فلسطينيا وأصيب 165 ألفا و925 آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف، ومجاعة أزهقت أرواح 435 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

ضباط شرطة إسرائيليون يقفون بجانب سياراتهم في موقع إطلاق نار عند معبر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن، 18 سبتمبر 2025. رويترز
بعد عملية جسر اللنبي.. إسرائيل تغلق المعبر ونتنياهو يعلن عن عمليات تفتيش دقيقة
بيتر رينولدز وزوجته باربي (اكس)
بعد وساطة قطرية.. "طالبان" تطلق سراح زوجين بريطانيين
مؤشر نيكي
نيكي يواصل مسيرة الصعود بعد قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة

الأكثر قراءة

يمنى شري
خبر مؤسف يهز الوسط الإعلامي.. وفاة الإعلامية "يمنى شري"
سلسلة غارات تستهدف محيط النبطية جنوب لبنان
إنذار عاجل بالإخلاء الى سكان هذه المناطق في جنوب لبنان!
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
معركة بين رَجُل باسيل ونائبه.. هل يختار المُطيع أو المُتشدد؟