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شهداء في قصف إسرائيلي يستهدف المغازي ودير البلح في قطاع غزة

منذ 10 دقائق
تشييع شهداء في غزة

تشييع شهداء في غزة

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استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر اليوم الأحد، بعد قصف إسرائيلي لأحد المنازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، عن مصادر طبية، نبأ استشهاد 3 أشخاص على الأقل وفقدان عدد آخر، ووقوع عدة إصابات بعد قصف الطيران الإسرائيلي لمنزل وسط مخيم المغازي في قطاع غزة.

كما شن الطيران الحربي التابع للاحتلال الإسرائيلي عددا من الغارات على المناطق الجنوبية في دير البلح وسط قطاع غزة، وفقا لـ”وفا”.

وقامت الآليات العسكرية الإسرائيلية بالتوغل في منطقة المطاحن والبركة وأطراف مواصي القرارة الساحلية بخان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الزوارق الحربية.

وأعلنت مصادر طبية، بحسب وفا، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32705، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 75190 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت المصادر إلى وصول 82 شهيدا إلى المستشفيات في القطاع و98 مصابا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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