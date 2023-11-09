شهداء وجرحى إثر مواجهات مع قوات جيش الإحتلال في مدينة جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، أن 8 فلسطينيين استشهدوا وإصابة 13 آخرين إثر مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها، فجر الخميس.

وأضافت أن مواجهات مسلحة اندلعت في مخيم جنين إثر اقتحام القوات الإسرائيلية، بعدما جرفت تلك الأخيرة أجزاء واسعة من البنى التحتية في محيط المكان.

ودخلت القوات الإسرائيلية مخيم جنين، وسقط ضحايا نتيجة استهدافهم بطائرة مسيرة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

كذلك رافقت جرافة عسكرية القوات الإسرائيلية عند الاقتحام الذي تم من عدة محاور، واعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات المطلة على المخيم، فيما قامت الجرافة بتدمير الشوارع والبنية التحتية في المخيم ومحيطه.

كما لا تزال الاشتباكات جارية في المخيم ومحيطه بجنين، حيث دفعت القوات الإسرائيلية بمزيد من التعزيزات، وسط تحليق مكثف للطائرات الإسرائيلية في سماء المدينة.

معارك متواصلة

يشار إلى أن الحرب في غزة دخلت، الخميس، شهرها الثاني، وسط ارتفاع في أعداد الشهداء الذي بلغ في أحدث حصيلة 10569، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، بالإضافة إلى إصابة 26475 مواطنا فلسطينيا وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

وبالإضافة إلى الموت والدمار الذي يحيط بهم من كل صوب، يعاني الفلسطينيون من نقص كبير في الماء خصوصا والمواد الغذائية والأدوية.

فيما تستمر معاناة المستشفيات التي تحتاج إلى الوقود.

أما على الجانب الاسرائيلي فبلغ عدد القتلى 1400، سقط أغلبيتهم في اليوم الأول من الهجوم المباغت الذي شنه مقاتلو حماس على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة.

فيما ارتفع عدد القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين إلى 35 وفق أحدث حصيلة رسمية.