شهداء وجرحى بالضفة.. وتجدد القصف والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

سقط المزيد من الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة للأسبوع السادس على التوالي، فيما تجدد القصف والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم الأحد، مع استمرار عمليات المداهمة في العديد من مدن ومخيمات الضفة الغربية المحتلة.

تفصيلا، أفادت تقارير صباح اليوم الأحد بتجدد القصف والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما تحدثت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن سقوط شهداء وجرحى جراء غارات إسرائيلية ليلية على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وبحسب حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى أكثر من 11,100 قتيل، بينهم أكثر من 8000 طفل وامرأة.

وفي الضفة الغربية المحتلة، استشهاد الشابين وسام جمال حمران (22 عاماً) وأمير عقراوي (23 عاما) خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لبلدة عرابة وجنين، فيما وقعت إصابتان بالرصاص الحي في مدينة طوباس خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وفجرت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مركبة واعتقلت 4 شبان، من بينهم أمين سر حركة فتح من بلدة برقة شمال غرب نابلس.

ووقعت اشتباكات مسلحة بين شبان فلسطينيين وجيش الاحتلال في مدينة طولكرم بالضفة الغربية، فيما قامت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي باقتحام مخيم قلنديا، فجر الأحد، وانسحبت منه لاحقاً بعد إغراق الشارع الرئيسي بالغاز المسيل للدموع.

وفي محافظة الخليل، شنت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات في بلدة حلحول شمالي مدينة الخليل.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت في وقت سابق إن القوات الإسرائيلية قتلت 3 شبان فلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن أحد الشهداء من مدينة جنين في حين أن الاثنين الآخرين من بلدة عرابة الواقعة إلى الجنوب الغربي من المدينة.