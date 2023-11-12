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شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على مجمع للأمم المتحدة في غزة

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2023 9:11 صباحًا
من آثار القصف على غزة

من آثار القصف على غزة

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عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأحد، عن بالغ الأسى بعد تقارير أولية تشير إلى تعرض مجمع الأمم المتحدة في مدينة غزة للقصف أمس ومقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص.

وقال البرنامج في بيان إن “المأساة المستمرة المتمثلة في مقتل وإصابة مدنيين أُقحموا في هذا الصراع غير مقبولة ويجب أن تتوقف”.

وأضاف البيان “يجب احترام المدنيين والبنية التحتية المدنية وحرمة مرافق الأمم المتحدة وحمايتها في جميع الأوقات، ويجب احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والحيطة”.

وفيما يتواصل القصف الإسرائيلي على غزة، بات الجيش على مقربة من البوابات الرئيسية لمستشفى الشفاء، وسط غطاء ناري كثيف وتحليق كثيف للمسيّرات الإسرائيلية فوق المستشفى.

“جريمة حرب وإبادة”

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، أمس السبت إن ما يحدث في المستشفيات والطواقم الطبية والإسعافية في غزة “جريمة حرب وإبادة”.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحافي أن القوات الإسرائيلية “تقصف المستشفيات وتحاصر وتقتل من فيها وتقطع عنها المياه والوقود والكهرباء، وتمنع وصول المستلزمات الطبية إليها”، كما قصفت مجمع الشفاء بالفوسفور الأبيض.

 

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