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شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي عنيف على مقهى داخل غزة

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 22 - أكتوبر - 2023 1:26 صباحًا
قصف على غزة- أرشيفية

قصف على غزة- أرشيفية

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استشهد 10 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات، ليلة الأحد، جرّاء قصف إسرائيلي طال مقهى وسط خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن 10 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف الطيران الإسرائيلي لمقهى “ريو” في شارع جلال وسط خان يونس.

ولجأ عدد من النازحين إلى المقهى بعد أن دمرت منازلهم جرّاء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ أيام.

ولا تزال طواقم الإنقاذ والمواطنين المدنيين تعمل على انتشال الضحايا من المكان المستهدف بالقصف.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية، قد أفادت باستشهاد 29 فلسطينيا وإصابة العشرات، مساء السبت، جرّاء غارات نفذها الطيران الإسرائيلي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

ووفق الوكالة فقد استشهد 5 مواطنين في قصف إسرائيلي على منزل في حي الزيتون شرق غزة، وانتشلت 5 جثامين من تحت أنقاض منزل آخر في الحي ذاته يعود لعائلة ياسين.

كذلك استشهد 8 فلسطينيين في قصف استهدف مطعما في سوق مخيم النصيرات وسط غزة.

وفي غرب رفح، استشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة أبو شمالة بحي تل السلطان.

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