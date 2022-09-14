شهيدان برصاص الاحتلال ومقتل ضابط إسرائيلي في اشتباك بالضفة الغربية

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، الأربعاء، عن استشهاد الشابين أحمد وعبد الرحمن عابد، من بلدة كفردان خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال قرب حاجز الجلمة شمال جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال متحدث عسكري إن القوات الإسرائيلية قتلت اليوم الأربعاء مسلحين فلسطينيين اثنين في اشتباك قرب الحدود مع الضفة الغربية المحتلة قُتل خلاله أيضا ضابط بالجيش.

وشهدت الضفة الغربية، وهي من بين الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة عليها، تصاعدا في أعمال العنف في الأشهر الأخيرة مع تكثيف إسرائيل لمداهماتها في أعقاب سلسلة من الهجمات الفلسطينية في شوارع مدنها.

وقال متحدث عسكري قبل الفجر اليوم الأربعاء إن القوات اعترضت رجلين تم رصدهما يقتربان من حاجز إسرائيلي على طول حدود الضفة الغربية بالقرب من مدينة جنين الفلسطينية التي شهدت احتكاكات ليلية بين الجانبين.

وقال الجيش إن الرجلين فتحا النار فقتلوا ضابطا وقتلتهما قوات أخرى بالرصاص.

وأعلنت كتيبة جنين، وهي ائتلاف فصائل فلسطينية مسلحة، مقتل اثنين من أفرادها، وأكدت أنهما قتلا ضابطا بالجيش الإسرائيلي.

وتوقفت محادثات إقامة الدولة الفلسطينية التي ترعاها الولايات المتحدة مع إسرائيل في عام 2014.

ودعت إسرائيل السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات صارمة في المناطق التي تشهد اضطرابات مثل جنين. ويتهم مسؤولو السلطة الفلسطينية إسرائيل بإضعاف حكمهم.