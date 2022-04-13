شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن جنودا إسرائيليين قتلوا بالرصاص فلسطينيين اثنين بالضفة الغربية اليوم الأربعاء، أحدهما صبي والآخر محام، مع تكثيف قوات الجيش تمشيط المنطقة بعد هجمات مميتة نفذها عرب في إسرائيل.

وقالت الوزارة إن الجنود قتلوا صبيا عمره 14 عاما قرب بيت لحم. وقال الجيش الإسرائيلي إن الفتى ألقى قنبلة حارقة صوب الجنود الذين “استخدموا الذخيرة الحية لمنع تهديد وشيك”.

وفي حادث منفصل، ذكرت الوزارة في بيان “استشهاد الشاب محمد حسن محمد عساف (34 عاما) بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على مدينة نابلس صباح اليوم الأربعاء”.

وأضافت الوزارة أن عساف، وهو المستشار القانوني لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قُتل في شارع رئيسي في نابلس قرب قبر يوسف حيث أجرت إسرائيل أعمال ترميم وإصلاح اليوم الأربعاء لضريح يهودي قالت إن فلسطينيين قاموا بتخريبه.

وقال مسؤول من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية إن عساف كان يوصل أبناء أشقائه بالسيارة إلى مدرسة قريبة وتوقف على جانب الطريق لمشاهدة الأحداث الجارية في منطقة القبر.

وأفاد بيان عسكري عن العمليات في الضفة الغربية اليوم بأن “مشتبها به مسلحا” أصيب قرب نابلس. ولم يتضح ما إذا كان يشير إلى عساف.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات أمنت المنطقة المحيطة بالقبر في أثناء سير عمليات الإصلاح. وأضاف أن مئات الفلسطينيين ألقوا حجارة وقنابل حارقة على الجنود الذين ردوا بالذخيرة الحية واستخدموا أساليب فض أعمال الشغب.

وذكر الجيش والشرطة أن القوات الإسرائيلية اعتقلت قرابة 20 شخصا يٌشتبه بأنهم إرهابيون في نابلس ومحيطها وفي بلدات أخرى خلال عمليات اليوم الأربعاء.

وقال مسؤولو صحة فلسطينيون إن سبعة اشخاص أصيبوا بالرصاص الحي في اشتباكات نابلس، وإن اثنين منهم في حالة حرجة.

وكثف الجيش الإسرائيلي مداهماته في أعقاب هجمات نفذها فلسطينيان من الضفة وثلاثة من عرب إسرائيل أسفرت عن مقتل 14 شخصا في إسرائيل منذ أواخر مارس آذار.

وقتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 20 فلسطينيا، من بينهم العديد من المسلحين، منذ يناير كانون الثاني.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأربعاء إنها تحمل إسرائيل المسؤولية كاملة عن تصرفات الجيش. كما دعا متحدث باسم الرئيس محمود عباس المجتمع الدولي إلى التدخل.

واتهمت إسرائيل السلطة الفلسطينية بعدم بذل جهد كاف لكبح المسلحين والتشجيع على العنف ضد الإسرائيليين عن طريق دفع معاشات لأسر الفلسطينيين المسجونين وبعضهم مدان في هجمات قاتلة.