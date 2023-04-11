الثلاثاء 20 رمضان 1444 ﻫ - 11 أبريل 2023 |
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شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في نابلس

منذ ساعة واحدة
عناصر من جيش الاحتلال

عناصر من جيش الاحتلال

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قتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شرق مدينة نابلس.

ونقلت وسائل إعلام عبرية أن قوات الجيش أطلقت النار تجاه فلسطينيين اثنين، بدعوى إطلاقهما النار على مستوطنة “ألون موريه” شرق نابلس.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” قالت في وقت سابق إن مواطنين أصيبا “برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية دير الحطب، شرق نابلس”.

ونقلت عن مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، أن “الطواقم نقلت شابا مصابا في كتفه بالرصاص الحي وشظية إلى مستشفى رفيديا الحكومي، فيما منعت قوات الاحتلال مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر من الوصول إلى إصابة أخرى”.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

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