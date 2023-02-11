شهيد فلسطيني برصاص مستوطن شمال الضفة الغربية

استشهد، السبت، شابًا برصاص مستوطن في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب مثقال سليمان عبد الحليم ريان ( 27 عامًا)، برصاص مستوطن في الرأس، في بلدة قراوة بني حسان، قضاء سلفيت.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر محلية أنّ الشاب ريان أصيب بجروح خطيرة في الرأس بعد أن أطلق عليه مستوطن النار خلال تصدّي أبناء المنطقة لمجموعة من المستوطنين اقتحمت البلدة.

وارتقى منذ بداية العام الجاري 45 شهيدًا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس ، بينهم 10 شهداء خلال الشهر الجاري و35 شهيدًا خلال الشهر المنصرم، في تصاعد ملحوظ لجرائم الاحتلال الصهيوني بالضفة المحتلة.