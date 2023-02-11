السبت 20 رجب 1444 ﻫ - 11 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شهيد فلسطيني برصاص مستوطن شمال الضفة الغربية

منذ 12 دقيقة
اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية متواصلة

اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية متواصلة

A A A
طباعة المقال

استشهد، السبت، شابًا برصاص مستوطن في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب مثقال سليمان عبد الحليم ريان ( 27 عامًا)، برصاص مستوطن في الرأس، في بلدة قراوة بني حسان، قضاء سلفيت.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر محلية أنّ الشاب ريان أصيب بجروح خطيرة في الرأس بعد أن أطلق عليه مستوطن النار خلال تصدّي أبناء المنطقة لمجموعة من المستوطنين اقتحمت البلدة.

وارتقى منذ بداية العام الجاري 45 شهيدًا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس ، بينهم 10 شهداء خلال الشهر الجاري و35 شهيدًا خلال الشهر المنصرم، في تصاعد ملحوظ لجرائم الاحتلال الصهيوني بالضفة المحتلة.

    المزيد من أخبار العالم

    علما تركيا وأرمينيا
    فتح معبر بين تركيا وأرمينيا لأول مرة منذ 35 عاماً
    آثار الزلزال المدمر في تركيا
    زلزال تركيا - سوريا
    الطاقة التي انبعثت من زلزال تركيا تعادل قوة 500 قنبلة نووية
    الجيش الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تعلن قصف منشآت للطاقة في أوكرانيا أمس

    الأكثر قراءة

    عناصر ينتمون لحزب الله
    الوثائقي الفرنسي "Hezbollah"... خطوة أولى تكشف بداية نهاية عصابة "الحزب"
    ولدت الطفلة تحت الركام "فرانس براس"
    زلزال تركيا - سوريا
    منقذ الطفلة المعجزة: سأتبناها وستعيش وسط عائلتي
    الدولار
    ارتفاع مسائيّ لـ "الدولار".. كم بلغ؟