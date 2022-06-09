شهيد فلسطيني وإصابة 5 آخرين برصاص الاحتلال شمال الخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استشهاد شاب وإصابة 5 آخرين، برصاص الاحتلال “الإسرائيلي”، في مدينة حلحول شمال الخليل، بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الوزارة في بيانٍ لها، أنّ الشاب محمود أبو عيهور “27 عامًا” استشهد، متأثرًا بإصابته الحرجة، برصاص قوات الاحتلال، في بلدة حلحول.

وأشارت إلى أنّ الشهيد أبو عيهور أُصيب برصاصة اخترقت بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي، ولم تنجح جميع محاولات الطواقم الطبية لإنقاذ حياته.

ولفتت إلى إصابة 6 شبان خلال مواجهات مع الاحتلال في البلدة، بينها 3 إصابات بالرصاص الحي، إضافةً إلى إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونقلت جميعها إلى مستشفى الأهلي.

بدوره، أكّد المتحدث باسم مستشفى الميزان شريف الطردي، على أنّ الشاب محمد أبو عيهور “27 عامًا” من حلحول، استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال.

من جهته، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 6 فلسطينيين آخرين في المواجهات في نفس البلدة.

وقال الهلال الأحمر في بيان، إن طواقمه تعاملت مع 6 إصابات بينها 3 بالرصاص الحي وإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الرأس، و2 بقنابل صوت بالرأس، قبل نقلهم إلى المستشفى.

وكانت المواجهات اندلعت بعد أن اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة لبلدة حلحول، اليوم، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل للصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع.

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي سبب اقتحامه للبلدة الفلسطينية.