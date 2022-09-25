شهيد وإصابات خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

استشهد شاب فلسطيني، وأصيب ثلاثة آخرين، فجر اليوم الاحد 25 سبتمبر 2022، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها، مدينة نابلس .

وأكدت مصادر محلية، استشهاد الشاب سائد الكوني في العشرينيات من العمر خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة الطور بالمدينة.

وأضافت، ان ثلاثة مواطنين على الاقل اصيبوا برصاص الاحتلال الحي وجرى نقلهم لتلقي العلاج.

وأضافت ان قوات الاحتلال اعتقلت الشابين اشرف كوسا من حي التعاون، وتقي الدين بوشكار من حي المساكن الشعبية، في مدينة نابلس.

وأكدت مصادر في المكان، أن قوة إسرائيلية نصبت كميناً لدراجة نارية كان على متنها الشهيد الكوني، ومركبة كان بداخلها مجموعة من الشبان أصيب بعضهم بجروح متفاوتة.

واختطفت القوة الإسرائيلية، جثمان الشهيد الكوني بعد أن سقط عن دراجته النارية التي احترقت بالكامل بفعل استهدافها بوابل من الرصاص.

وادعت مصادر إسرائيلية، أن الشبان كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية قرب مستوطنة براخا.