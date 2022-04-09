شهيد وإصابات في مخيم جنين.. والجيش الإسرائيلي يبدأ عملية عسكرية

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخرون، صباح السبت، خلال اشتباكات مسلحة اندلعت إثر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، ومداهمة منزل الشهيد رعد حازم، قبل انسحابها.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت بدء عملية عسكرية في محيط مدينة جنين وداخل مخيمها وقرية برقين، حيث نشر 3 كتائب جديدة في مناطق الاحتكاك بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بسقوط شهيد برصاص الاحتلال، إضافة إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالذخيرة الحية، وذلك خلال اقتحام مخيم جنين، نقلوا إلى مستشفى جنين الحكومي ومستشفى ابن سينا.

شاهد | مساجد مخيم جنين تدعو المقاومين للنفير دفاعا عن المخيم pic.twitter.com/br8bcB5EbS — فلسطين أون لاين (@pl24online) April 9, 2022

وقالت الوزارة في بيان إن الشهيد أحمد السعدي (أبو اسلام) -وهو أحد مقاتلي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- استشهد متأثرا بإصابته بعدة رصاصات بمنطقة الرأس والصدر، بينما أصيب آخرون بالرصاص الحي بأنحاء متفرقة من أجسادهم، ووصفت حالاتهم بالمستقرة.

واندلعت مواجهات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإٍسرائيلي داخل وفي محيط مخيم جنين شمال الضفة الغربية صباح اليوم السبت، حيث توجهت قوات عسكرية كبيرة إلى محيط منزل عائلة الشهيد رعد حازم منفذ “عملية ديزنغوف” في تل أبيب، وطالبوا والده العقيد المتقاعد فتحي حازم وباقي أفراد عائلته بتسليم أنفسهم.

قوات الاحتلال تحاصر منزل أسرة الشهيد رعد حازم في مخيم جنين وتطالبهم بتسليم أنفسهم عبر مكبرات الصوت pic.twitter.com/tmnI2tw5xB — شبكة القلعة الإعلامية (@alklaanews) April 9, 2022

وكان والد الشهيد قد رفض 3 استدعاءات للمثول للتحقيق لدى سلطات الاحتلال، وهو عقيد متقاعد في الأمن الوطني الفلسطيني وأسير سابق وكان من النشطاء البارزين لحركة فتح في الانتفاضة الأولى التي اندلعت عام 1987 في الأراضي الفلسطينية.

وقرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز قواته المنتشرة في الضفة الغربية بـ3 كتائب جديدة ابتداء من اليوم السبت.

وحسب بيان للناطق الرسمي للجيش الإسرائيلي، فإن القرار بهذا الشأن تم اتخاذه في جلسة تقييم عسكرية للموقف، وأن هذه التعزيزات ستنتشر على طول خط التماس، في إشارة إلى مناطق الاحتكاك ومنافذ جدار الفصل والسياج الأمني.

وأضاف البيان أن “الجيش سيواصل بكل قوته لحماية خط التماس وحماية أمن إسرائيل ومواطنيها”.

من جانبه، قال طارق سلمي، المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، إن “المجاهد أحمد السعدي، أحد مقاتلي سرايا القدس، وقادتها، ارتقى شهيدا، أثناء قيامه بواجبه الجهادي والشرعي في قتال العدو”.

واتهمت الحركة إسرائيل “بمحاولة تصدير أزماتها الداخلية، والخروج من حالة الصدمة التي شكّلتها عمليات المقاومة في عمق مستوطناتها، بالعدوان على الشعب”.

وحذّرت الحركة إسرائيل من “استمرار عدوانها”، قائلة إنها لن تسمح “للعدو” بأن يستفرد بأبناء شعبها.

بدورها، دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إلى “التصعيد في الضفة الغربية في مواجهة جرائم الاحتلال ومستوطنيه، ونصرة لسكان مخيم جنين”.

وحذّرت حماس إسرائيل، في بيان، قائلة إن “دماء الشهداء لن تذهب هدرا”.