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شولتز​ يرفض طلب بوتين.. لن ندفع إلا باليورو حصراً

منذ 3 ساعات
المستشار الألماني ​أولاف شولتز​
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بعد إعلان بريطانيا رفضها لمطالبات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، أعلنت ألمانيا الأربعاء رفضها القاطع لسداد مدفوعات الطاقة إلا باليورو.

وصرح المتحدث باسم ​الحكومة الألمانية​، أنّ “سداد مدفوعات الطاقة لروسيا، سيبقى ب​اليورو​ حصرًا، وسيحوّل كالمعتاد إلى بنك ​غازبروم​ الروسي”، موضحًا أنّ “المستشار الألماني ​أولاف شولتز​، رفض طلب الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، سداد مدفوعات الطاقة لروسيا بالروبل”.

وأعلنت الرئاسة الروسية (​الكرملين​)، في وقت سابق، أن الرئيس الروسي، أبلغ المستشار الألماني، خلال اتصال هاتفي أن تسديد ثمن الغاز الروسي بالروبل، يجب ألا يؤثر سلبًا على العقود مع الاوروبيين.

ولفتت إلى أن “الرئيس الروسي، اجرى اتصالًا هاتفيًا جديدًا مع المستشار الألماني، لبحث تطورات الوضع حول أوكرانيا، وطلب موسكو الانتقال إلى سداد الغرب ثمن طاقتها بالروبل، ونتائج اجتماع اسطنبول في تركيا، بين الوفدين الروسي والأوكراني”.

وأعلن فلاديمير بوتن الأسبوع الماضي أن روسيا لن تقبل بعد الآن مدفوعات بالدولار أو اليورو لشحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، مانحاً السلطات الروسية أسبوعاً لوضع نظام دفع جديد بالروبل.

ونددت دول أوروبية عدة تشتري الغاز الروسي، من بينها ألمانيا وبولندا وفرنسا بهذا الطلب، معتبرين أن روسيا تنتهك بذلك عقودها مع الشركات الأوروبية التي تشتري الغاز.

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