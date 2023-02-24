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شولتس: المانيا ستدعم أوكرانيا "بكل قوة ومهما استغرق الأمر"

منذ 35 دقيقة
المستشار الألماني أولاف شولتس - رويترز

المستشار الألماني أولاف شولتس - رويترز

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن بلاده ستدعم أوكرانيا “بكل قوة ومهما استغرق الأمر”، وذلك في رسالة مصورة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لغزو روسيا الشامل لأوكرانيا.

وقال شولتس “ما يثير إعجابنا جميعا هو تصميم وشجاعة الأوكرانيين وكيف يدافعون عن حريتهم”.

وتابع “ألمانيا تدعمهم في هذا بكل قوة ومهما استغرق الأمر”، مضيفا أن المساعدات الألمانية لأوكرانيا، سواء الدعم المالي والإنساني أو في التسليح، بلغت أكثر من 14 مليار يورو (14.83 مليار دولار) حتى الآن.

وقال المستشار الألماني إن حكومته ستبذل قصارى جهدها “لضمان عدم التصعيد بين روسيا وحلف شمال الأطلسي”.

    المصدر :
  • رويترز

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