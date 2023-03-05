شولتس: بوتين أخطأ في تقدير قوة أوكرانيا ووحدة حلفائها

حمل المستشار الألماني أولاف شولتس، الأحد، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤولية إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأعرب قال المستشار الألماني في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، عن اعتقاده أن بوتين لن ينجح في هجومه، مؤكدا أن “عليه بوتين فهم هذه الحقيقة وسحب القوات.. وهذا هو أساس المحادثات”.

وأضاف شولتس “الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الثاني وصلت إلى طريق مسدود وخلفت قدرًا هائلاً من الضرر في أوكرانيا”.

وأكد المستشار الالماني الذي تعد بلاده على رأس الداعمين لأوكرانيا سياسيا وعسكريا أنه لن يضغط على الأوكرانيين لتقديم تنازلات غير مواتية بالنسبة لهم.

وشدد شولتس على أنه “لن تكون هناك قرارات بدون موافقة الأوكرانيين”.

وتابع خلال المقابلة أن “بوتين أخطأ بشكل واضح في تقدير قوة أوكرانيا وكذلك وحدة جميع حلفائها في تحدي الغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير 2022”.

واعتبر أنه من الصعب للغاية الحكم على الأشياء التي ستحدث في أوكرانيا خلال الفترة القادمة، لكن هناك أمرًا واضحًا تمامًا وهو مواصلة ألمانيا لدعم أوكرانيا بالمساعدات المالية والإنسانية وأيضًا بالأسلحة.

وامتدح شولتس جهود الرئيس الأمريكي جو بايدن وقيادته خلال الأزمة الدولية الحالية.

وقال إن “بايدن مُطلع للغاية على العلاقات الدولية.. أعتقد أنه أحد أمهر الرؤساء الذين يعرفون كيف تسير الأمور في العالم، وهو أمر مهم في الأوقات التي تصبح أكثر خطورة”.

وتعهد بايدن وشولتس، خلال لقائهما، الجمعة، بالبيت الابيض بدعم لا ينقطع لأوكرانيا، وتوسيع حلف شمال الأطلسي الناتو.

وقال شولتس : “مستعدون للوقوف إلى جانب أوكرانيا مهما طال الأمر”.

زيارة المستشار الألماني لواشنطن هي الثانية لشولتس بعد زيارة أولى أجراها في فبراير/شباط 2022، بهدف “إعادة تأكيد روابط الصداقة الوثيقة” بين البلدين، بحسب البيت الأبيض.