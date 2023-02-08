شولتس: بوتين لن يحقّق أهدافه في أوكرانيا "لا سلماً ولا حرباً"

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، (الأربعاء 8-2-2023)، إنه على قناعة بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «لن يحقق أهدافه» في الحرب في أوكرانيا “لا في ساحة المعركة” ولا “من خلال فرض معاهدة سلام” مشددًا على وحدة الحلفاء الغربيين في دعمهم لكييف.

وقال شولتس في خطاب أمام نواب البوندستاغ قبل قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل “هذا ما يمكننا ملاحظته بعد عام من الحرب”.

في سياق منصل، كثفت القوات الروسية هجومها الشتوي في شرق أوكرانيا وجلبت عشرات الآلاف من القوات التي حشدتها في الآونة الأخيرة إلى ساحة المعركة، بينما توقعت كييف أن توسع موسكو نطاق عملياتها مع تعرض بلدات في الشمال الشرقي والجنوب للقصف.

وقال الجيش الأوكراني أمس الثلاثاء إن 1030 جنديا روسيا قتلوا خلال 24 ساعة، في أعلى حصيلة يومية في الحرب، ولا يمكن التحقق من هذا الرقم بشكل مستقل.

فيما ادعت روسيا أيضا أنها قتلت أعدادا كبيرة من القوات الأوكرانية في الأسابيع القليلة الماضية، فقالت إنها أسقطت 6500 قتيلا أوكرانيا في يناير\كانون الثاني.

وقال رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني أوليكسي دانيلوف في مقابلة أمس الثلاثاء إنه من المتوقع أن يستهدف الكرملين خاركيف في الشمال الشرقي أو زابوريجيا في الجنوب.

وأضاف لرويترز متحدثا في مكتبه بكييف “المحاولات لشن هجوم سواء في اتجاه خاركيف أو زابوريجيا ستتم بالطبع.. مدى نجاحهم سيعتمد علينا”.