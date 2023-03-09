شولتس: بوتين ليس مستعدا للتفاوض بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا

قال المستشار الألماني أولاف شولتس لمجموعة إن.بي.آر للصحف الألمانية إنه بوسعه أن يحدد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس مستعدا للتفاوض بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ونقلت إن.بي.آر عن شولتس قوله “لأسف، لا أرى استعدادا في اللحظة الحالية”، مضيفا أن أوكرانيا لا بد أن تقرر الظروف المستعدة لقبولها من أجل السلام.

وأضاف شولتس أن إمدادات الطاقة في ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، ستكون كافية في الشتاء المقبل وأن الاقتصاد الألماني في طريقه لتحقيق معدلات نمو لم تتحقق منذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي بسبب الاستثمارات المكثفة في حماية المناخ.