شولتس: تقدم في محادثات شراء الغاز المسال والديزل من الإمارات

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الأحد، إنه لمس تقدما في المحادثات الرامية لشراء الغاز الطبيعي المسال والديزل من الإمارات.

وتسعى ألمانيا، التي كانت تعتمد بشدة على واردات الغاز الروسية حتى وقت قريب، إلى تنويع إمدادات الطاقة منذ غزو روسيا أوكرانيا في فبراير شباط.

ولم يذكر شولتس، الذي يقوم بجولة تستغرق يومين في منطقة الخليج، تفاصيل عن المحادثات مع الإمارات.

وقال للصحفيين “نحن بحاجة للتأكد من أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم قد تقدم إلى النقطة التي يمكن فيها تلبية الطلب الكبير القائم دون الحاجة إلى اللجوء إلى الطاقة الإنتاجية الموجودة في روسيا”.

وأجرى شولتس أمس السبت محادثات في جدة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وسيسافر إلى قطر في وقت لاحق اليوم الأحد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن اللقاء استعرض أوجه العلاقات السعودية الألمانية، ومجالات الشراكة بين البلدين، إضافةً إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وفرص تطويره وفق رؤية المملكة 2030.

كما جرى خلال الاستقبال استعراض مستجدات الأوضاع على المستوى الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلم الدوليين، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

ووصل المستشار الألماني أولاف شولتز، إلى السعودية في مستهل جولة خليجية تستغرق يومين، وتشمل دولة الإمارات وقطر.