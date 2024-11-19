شولتس: مجموعة العشرين لم تكن واضحة بما يكفي بشأن صراعي روسيا والشرق الأوسط

عبر المستشار الألماني أولاف شولتس عن أسفه لعدم توضيح بيان صادر عن مجموعة العشرين مسؤولية روسيا عن حرب أوكرانيا بعد مرور ألف يوم على الغزو، وكذلك حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ومسؤولية حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عن التصعيد الحالي للتوتر في الشرق الأوسط.

وقال شولتس في ختام قمة مجموعة العشرين في البرازيل “لم تجد مجموعة العشرين كلمات كافية لتوضح مسؤولية روسيا (عن حرب أوكرانيا)”.

وأضاف “في غضون ذلك، أصبح من الواضح مدى تأثير التوتر الجيوسياسي أيضا على مجموعة العشرين… الرياح التي تعصف بالعلاقات الدولية تزداد قوة”.