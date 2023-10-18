قال المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء إن بلاده تريد مساندة جهود مصر لخفض التوتر المتصاعد بين حماس وإسرائيل.

جاء ذلك بعد اجتماع له مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة.

أضاف شولتس “نريد العمل مع مصر لتخفيف العواقب الرهيبة للحرب” مشيرا إلى أنهما ناقشا الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وبمساء يوم الثلاثاء 17\10\2023 وفي مجزرة دموية جديدة، أستهدفت طائرات العدو الإسرائيلي مستشفى “المعمداني” الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين من بيوتهم، بعدد من الصواريخ، مخلفة أكثر من 500 شهيد وعشرات الجرحى.

وأفاد شهود عيان من داخل المستشفى: “القصف في ساحة المستشفى، الشهداء كلهم أشلاء محترقة، والمستشفى تحول إلى بركة من الدماء، وكان يضم مئات العائلات النازحة من القصف”.

وأعلن مدير مستشفى الشفاء بقطاع غزة، أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة، خرج عن السيطرة تماما، وذلك بعد تسبب الجيش الإسرائيلي بمجزرة إثر قصف مستشفى المعمداني وسط غزة مخلفة 500 قتيل.