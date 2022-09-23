شولتس: وفاة مهسا اميني شيء "مروع"

وصف المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة وفاة مهسا أميني (22 عاما) في طهران بأنها “مروعة”، بعد أن توفيت في الحجز لدى الشرطة الأسبوع الماضي إثر اعتقالها بسبب ارتداء “ملابس غير لائقة”.

وكتبت شولتس على موقع تويتر “أشعر بالحزن أيضا لضحايا احتجاجات إيران التي قامت بها نساء جريئات.. بغض النظر عن المكان الذين يعشن به في العالم، يجب أن تعيش المرأة حياتها متمتعة بحرية تقرير مصيرها بنفسها، دون خوف على حياتها”

هذا وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شرطة الأخلاق في إيران واتهمتها بالإساءة للنساء واستخدام العنف ضدهن، وحمّلتها مسؤولية وفاة مهسا اميني التي فارقت الحياة في حجز للشرطة الأسبوع الماضي، وأدت وفاتها إلى اندلاع احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد.

واتهمت وزارة الخزانة الأميركية شرطة الأخلاق بانتهاك حقوق المتظاهرين السلميين، وقالت إنها فرضت عقوبات على سبعة من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين في إيران، ومن بينهم قائد القوات البرية بالجيش الإيراني.

في السياق، قالت وزيرة الخزانة “جانيت يلين” في بيان: “مهسا أميني كانت امرأة شجاعة، كان موتها في حجز لشرطة الأخلاق عملًا وحشيا آخر لقوات أمن النظام الإيراني ضد شعبه”.

وأضافت: “ندين بأشد العبارات هذا العمل المشين وندعو الحكومة الإيرانية إلى إنهاء العنف الذي تمارسه ضد النساء، وكذلك حملتها العنيفة المستمرة على حرية التعبير والتجمع”.