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شولتس يؤكد على اهمية المحادثات الهاتفية مع بوتين

منذ 6 دقائق
المستشار الألماني أولاف شولتس - رويترز

المستشار الألماني أولاف شولتس - رويترز

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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن المحادثات الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهمة، مشيراً إلى ضرورة مواصلتها.

وقال شولتس في مقابلة مع صحيفة ” تاغس شبيغل” الألمانية، نُشرت الأحد 29\1\2023: “سأجري محادثات هاتفية مرة أخرى مع بوتين، لأنه من الضروري مواصلة التحدث”.

ووفقاً له، فإن اللهجة خلال مثل هذه المحادثات “ليست غير مهذبة”، على الرغم من “الاختلاف التام” في وجهات النظر حول الوضع.

في هذا السياق، وصف شولتس الحرب في أوكرانيا بأنها “رهيبة لا معنى لها”.

وأضاف المستشار الألماني: “في بعض الأحيان كان الحديث يدور عن قضايا تتعلق بتبادل الأسرى، وتصدير الحبوب، ومحطة زابوريجيا النووية، ولكن من المهم بالنسبة لي أن تعود المحادثة دائماً إلى موضوع معين – كيف يمكن للعالم أن يخرج من هذه الحالة الرهيبة؟ والشروط لذلك واضحة – انسحاب القوات الروسية”.

يُذكر أن آخر محادثة هاتفية بين شولتس وبوتين كانت في 2 ديسمبر 2022.

وكان المستشار الألماني قد أعلن يوم الأربعاء الماضي 25\1\2023، أن ألمانيا سترسل 14 دبابة ليوبارد2 إلى أوكرانيا، كما أنه سيسمح للدول الأوروبية التي اشترت الدبابات من ألمانيا بإرسالها إلى كييف.

    المصدر :
  • وكالات

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