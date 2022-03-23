شولتس يبحث مع بوتين "وقف إطلاق النار"

اتصل المستشار الألماني أولاف شولتس هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستفسرا عن الوضع الحالي للجهود التي تبذلها روسيا وأوكرانيا لإيجاد حل دبلوماسي.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن هيبيشترايت، في بيان صدر الأربعاء ليلا إن المستشار الألماني حث بوتن على وقف إطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني في أوكرانيا في أسرع وقت ممكن.

بعد محادثته بوتن، تحدث شولتس إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مستفسرا منه عن تقييمه للوضع الحالي وعملية التفاوض.

واتفق شولتس وزيلينسكي على البقاء على اتصال وثيق.

وفي باريس، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه مستعد لمواصلة الحوار مع نظيره الروسي مشيرا إلى أن فرنسا وأوروبا سيبذلان كل ما بوسعهما لوقف الحرب في أوكرانيا.

وردا على سؤال عن إمكانية استخدام روسيا أسلحة “غير مقبولة” أو مهاجمة دول أخرى، قال ماكرون لإذاعة (إم.6) “هناك حالة من عدم اليقين”.

وأضاف ماكرون قبل اجتماعات على مستوى عال للحلفاء الغربيين في بروكسل “نحن الفرنسيين والأوروبيين سنفعل كل ما بوسعنا لوقف الحرب دون دخولها”.