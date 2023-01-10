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شولتس: يجب التنسيق مع الحلفاء بشأن تسليم الأسلحة لأوكرانيا

منذ ساعتين
المستشار الألماني أولاف شولتس

المستشار الألماني أولاف شولتس - رويترز

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قال المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الاثنين إنه لا يزال مقتنعا بضرورة تنسيق تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا مع الحلفاء، وذلك مع تصاعد الضغوط على برلين لإرسال دبابات ليوبارد 2 إلى كييف.

وأعلنت ألمانيا الأسبوع الماضي أنها ستزود أوكرانيا بعربات القتال ماردير للمساعدة في صد القوات الروسية. جاء هذا الإعلان في اليوم الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة بتزويد كييف بعربات برادلي القتالية، وبعد يوم من إعلان مماثل من جانب فرنسا.

وقال شولتس، الذي شدد في كثير من الأحيان على أهمية عدم تصعيد الصراع في أوكرانيا أو إعطاء روسيا سببا لاعتبار ألمانيا طرفا في الحرب، إن الحلفاء الغربيين أمضوا “وقتا طويلا في التحضير والمناقشة والتنظيم لهذا”.

وطلبت كييف أيضا مركبات قتالية مثل ليوبارد، مما سيمثل زيادة كبيرة في الدعم الغربي لأوكرانيا.

وقال شولتس في تجمع لحزبه الديمقراطي الاشتراكي “لن تتحرك ألمانيا بمفردها… ستبقى ألمانيا دائما متحدة مع أصدقائها وحلفائها … وأي شيء آخر سيكون غير مسؤول في مثل هذا الوضع الخطير”.

وأصبحت ألمانيا واحدة من أكبر الداعمين العسكريين لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي. ومع ذلك، يقول منتقدون إن شولتس والحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم بطيئان للغاية، وينتظران أن يتحرك الحلفاء أولا بدلا من تحمل مسؤولية ألمانيا باعتبارها القوة الغربية الأقرب إلى أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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