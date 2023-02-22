شولتس يدين الحكم بإعدام مواطن ألماني في إيران

أدان المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء، حكما بالإعدام صدر بحق المواطن الألماني من أصول إيرانية جمشيد شارمهد مطالبا إيران بإلغاء القرار.

وكتب شولتس في تغريدة “النظام الإيراني يحارب شعبه بكل طريقة ممكنة ولا يعير حقوق الإنسان أي اهتمام”.

هذا وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان الأربعاء إنها أعلنت أن اثنين من موظفي السفارة الإيرانية شخصين غير مرغوب فيهما وطالبتهما بمغادرة البلاد احتجاجا على إصدار حكم في إيران بإعدام مواطن ألماني.

وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك في بيان إن ألمانيا استدعت أيضا القائم بالأعمال الإيراني بسبب نفس الموضوع، مضيفة أنه “تم إبلاغه بأننا لا نقبل التعدي السافر على حقوق مواطن ألماني”.

وتابعت “نطالب إيران بإلغاء حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد وتمكينه من استئناف منصف وفقا للقانون”.