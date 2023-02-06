الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023 |
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شولتس يعرض على أردوغان المساعدة في التعامل مع تبعات الزلزال

منذ 37 دقيقة
المستشار الألماني أولاف شولتس

المستشار الألماني أولاف شولتس

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قدم المستشار الألماني أولاف شولتس تعازيه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعدما أودى زلزال قوي بحياة أكثر من ألف شخص اليوم الاثنين.

وقال شولتس إن ألمانيا مستعدة لتقديم المساعدة.

وأضاف في رسالة التعزية “قلوبنا مع المصابين الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل والكامل، ومع أولئك الذين فقدوا أفرادا من عائلاتهم بشكل غير متوقع… ألمانيا مستعدة لتقديم العون والمساعدة في التعامل مع هذه الكارثة”.

ألمانيا تنسق مع الشركاء

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إنها تنسق مع تركيا والشركاء في الاتحاد الأوروبي لتحديد طبيعة المساعدات المطلوبة لدعم ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وأضاف أن المساعدات لسوريا، التي لا تربطها بألمانيا صلات رسمية، يمكن إرسالها عبر منظمات دولية غير حكومية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن السلطات ستعقد اجتماع أزمة في وقت لاحق اليوم الاثنين لوضع اللمسات النهائية على خطة إغاثة.

    المصدر :
  • رويترز

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