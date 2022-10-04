شويجو: أكثر من 200 ألف شخص‭ ‬انضموا إلى القوات الروسية

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الثلاثاء إن أكثر من 200 ألف شخص‭ ‬انضموا إلى القوات المسلحة الروسية، منذ إصدار الرئيس فلاديمير بوتين مرسوما بتعبئة جزئية قبل أسبوعين.

وأضاف شويجو أن روسيا تستهدف تجنيد 300 ألف شخص لديهم خبرة عسكرية سابقة لدعم الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث تعرضت القوات الروسية هناك لسلسلة من الهزائم في الأسابيع القليلة الماضية.

لكن المرسوم لم يتضمن رقما معينا، ويحرص المسؤولون على تهدئة مخاوف الناس من أن العدد الفعلي قد يكون أعلى، لأن حتى الشخصيات المؤيدة للكرملين تبدي قلقها من تجنيد الأشخاص عشوائيا.

وظهرت تقارير عن استدعاء رجال ليس لديهم خبرة عسكرية أو تجاوزوا سن التجنيد مما أذكى الغضب الذي أحيا الاحتجاجات الكامنة والمحظورة المناهضة للحرب.

وفر عشرات الآلاف من الرجال الراغبين في تجنب التجنيد إلى الخارج بالفعل، وما زال الجمهور قلقا من احتمال توسع التعبئة.

وأقر الرئيس بوتين الأسبوع الماضي بحدوث أخطاء في التعبئة قائلا إنه يجب تصحيحها.