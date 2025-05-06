شويغو: الناتو والاتحاد الأوروبي يعدّان لصراع مباشر مع موسكو

وجه سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو، اتهاما إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بالسعي لتهيئة الغرب لصراع عسكري مباشر مع روسيا، متهماً النخب الأوروبية بتبني خطاب عدائي وتحريضي تجاه موسكو.

وقال شويغو إن بريطانيا وفرنسا تلعبان دوراً محورياً في تحريض النخب الأوروبية على تبنّي رؤية استراتيجية تهدف إلى هزيمة روسيا، مؤكداً أن هذا التوجه يواكبه إطلاق برامج غربية مشتركة تستهدف تعزيز الاستعداد لمواجهة عسكرية محتملة، بالتوازي مع زحف الناتو المتواصل شرقاً نحو الحدود الروسية، على حد تعبيره.

وأضاف في مقال بصحيفة “روسيسكايا غازيتا”، أن “هذه التحركات تُبرَّر باختلاقات معادية لروسيا تشبه دعاية وزير الإعلام النازي جوزيف غوبلز.

وشدد على أن هدف النخب الغربية الليبرالية لا يزال يشمل ضمّ أوكرانيا إلى حلف الناتو، رغم ما وصفه بتراجع الأولوية لذلك مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحكم”.

وتابع شويغو: “هذا الحلم لا يزال يراود القوى التي وقفت إلى جانب ألمانيا النازية في الماضي، وتسعى الآن لفرصة انتقام جديدة”.

وأضاف أن ما وصفه بعودة الفاشية في أوكرانيا ودول البلطيق، يعبّر عن “ضعف الذاكرة التاريخية للنخب السياسية في دول كانت يوماً ضمن الاتحاد السوفيتي، لافتاً إلى أن بعض تلك الدول تمجّد مجرمين نازيين وتقدّمهم كأبطال قوميين”.