شويغو: مضاعفة عدد الأسلحة لدعم القوات الروسية في اوكرانيا

بعد العديد من الانتقادات التي طالت وزارة الدفاع الروسية، على خلفية نقص المعدات والذخيرة للقوات الروسية خلال حربها في اوكرانيا ولاسيما في المنطقة الشرقية حيث تشتعل المعارك الطاحنة في مدينة باخمون بعدما وصفها قائد مجموعة فاغنر بـ”مفرمة اللحم”.

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن عدد الأسلحة عالية الدقة المنتجة لدعم القوات الروسية، تضاعف.

وقال شويغو خلال اجتماع بمقر المجموعة المشتركة للقوات الروسية، السبت، “تم تحديد حجم شحنات الذخيرة الأكثر طلبا، ويجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادتها”.

كما أشار إلى أن “عدد المنتجات المصنعة لكل أنواع الأسلحة التقليدية وعالية الدقة أيضا زاد بشكل كبير لدعم القوات المسلحة”، بحسب ما نقلت وكالة “تاس”.

واعتبر أن هذا سيسمح بتنفيذ الأهداف والخطة التي وضعت لما سمّاه العملية العسكرية الخاصة”، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

فعلى الرغم من الخسائر الفادحة التي تكبدتها قواتها، فتتمسك موسكو بالاستيلاء على المدينة، معتبرة أن ذلك سيشكل خطوة مهمة نحو هدفها الرئيسي المتمثل في الاستيلاء على كامل أراضي منطقة دونباس المحيطة.

في المقابل، تعتبر كييف أن الخسائر التي ستتكبدها روسيا جراء محاولتها الاستيلاء على المدينة قد تحدد المسار المستقبلي للحرب من خلال تدمير قواتها القتالية قبل المعارك الحاسمة التي ستحتدم في وقت لاحق من هذا العام.