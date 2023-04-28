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شويغو: موسكو تعزز الجاهزية القتالية في آسيا الوسطى لمواجهة اميركا

منذ 8 دقائق
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو

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نقلت وكالة الإعلام الروسية الحكومية عن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قوله اليوم الجمعة إن موسكو تعزز الجاهزية القتالية في قواعدها العسكرية في آسيا الوسطى لمواجهة ما قال إنها جهود أمريكية لتعزيز حضورها في المنطقة.

وتملك موسكو قواعد عسكرية في قرغيزستان وطاجيكستان، لكن الوكالة نقلت عن شويغو قوله إن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون إرساء بنية تحتية عسكرية في أنحاء المنطقة، وذلك خلال حديثه في اجتماع لوزراء دفاع منظمة شنغهاي للتعاون المقام في الهند.

وقال شويغو “تحاول الولايات المتحدة وحلفاؤها، بذريعة المساعدة في مكافحة الإرهاب، استعادة حضورها العسكري في آسيا الوسطى”.

وأضاف أن واشنطن تسعى إلى إلحاق الهزيمة بروسيا استراتيجيا في أوكرانيا وتهدد الصين.

    المصدر :
  • رويترز

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