شويغو يزور جنوب دونيستك.. وباخموت تحت الحصار

أجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو زيارة تفقدية، السبت، لسير العمليات القتالية في جنوب دونيتسك، وفقا لوسائل إعلام روسية.

ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، فقد قام سيرغي شويغو بتفقد مركز قيادة إحدى التشكيلات العسكرية التابعة لمجموعة “فوستوك” في منطقة جنوب دونيتسك، مشيرة إلى أنه استمع إلى تقرير قائد الوحدة العسكرية عن الوضع الحالي وسير العملية العسكرية.

“فاغنر” تحاصر باخموت

في أحدث تقرير لها، قالت الاستخبارات البريطانية، اليوم السبت، إن الدفاعات الأوكرانية في باخموت تتعرض لضغط كبير من القوات الروسية مع اشتداد وتيرة القتال.

يأتي هذا فيما أفادت تقارير إعلامية، في وقت متأخر الجمعة، بأن القوات الروسية باتت تسيطر بشكل كامل على الجزء الشرقي من مدينة باخموت، وذلك بعد سيطرتها على مصنع معالجة “تافر” للحوم في باخموت وتقدمها باتجاه مدرسة تعليم السواقة داخل المدينة شبه المحاصرة بشكل كامل.

وكانت مجموعة فاغنر الروسية قالت في وقت سابق إن قواتها باتت تحاصر مدينة باخموت في الشرق الأوكراني بشكل فعلي، فيما طالب قائد المجموعة، يفغيني بريغوجين، القوات الأوكرانية بالانسحاب من المدينة.

وقال بريغوجين، في مقطع مسجل على بعد 7 كيلومترات شمالي باخموت، إن المدينة تكاد تصبح محاصرة تماما في الوقت الحالي، إذ تبقى طريق خروج واحد مفتوح للقوات الأوكرانية.

وقال بريغوجين، في مقطع فيديو “حاصرت وحدات مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة فعليا باخموت”.

وقدرت رويترز من اللقطات والبنايات الظاهرة فيه أنه التقط فوق سطح أحد البنايات في قرية تبعد نحو 7 كيلومترات إلى الشمال من وسط باخموت.

وأضاف “بقي طريق واحد فحسب (للخروج)… الحصار في سبيله ليكون محكما”.

وحث بريغوجين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إصدار الأمر بالانسحاب من باخموت لإنقاذ أرواح جنوده. ثم تحولت الكاميرا لتعرض ثلاثة أسرى أوكرانيين، وهم رجل بلحية رمادية وولدان، يطلبون السماح لهم بالذهاب إلى المنزل.