شيخ الأزهر لقادة العالم الإسلامي: وقف العدوان عن إخوتنا في فلسطين مسؤوليتنا "أمام الله"

طالب شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، قادة العرب والمسلمين ببذلك كل الجهد لوقف لوقف شلالات الدماء البريئة في غزة، التي يعلم الله والناس جميعاً في الشرق والغرب أنها بريئة.

شيخ الأزهر قال في رسالته التي نشرها حسابه الرسمي في موقع إكس وكذلك حسابه الرسمي في فيسبوك: “إلى قادتنا وزعمائنا العرب المجتمعين في القمة العربية غداً بمشيئة الله تعالى:

“ندعو الله سبحانه أن يوفق مساعيكم في وقف العدوان والإبادة التي يتعرَّض لها إخوتنا في فلسطين العزيزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، والوصول إلى حلٍّ عاجل لوقف شلالات الدماء البريئة، التي يعلم الله والناس جميعاً في الشرق والغرب أنها بريئة، ووضع حد لهذه القسوة التي لا تحتملها طاقة بشر”.

أضاف شيخ الأزهر في رسالته: “ونحن شعوبكم نشُدُّ على أيديكم، ونقف خلفكم، وكلنا أمل وثقة بأن تسخروا كل ما آتاكم الله به من قوة وعدة وعتاد ومن حكمة وخبرة وسياسة لوقف هذا البغي الصهيوني على أهلنا في فلسطين، وتذكَّروا أن وقف العدوان عن إخوتنا في فلسطين هو واجبنا الديني والشرعي، ومسؤوليتنا جميعاً أمام الله- عز وجل- حكاماً كنا أو محكومين، {ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين}”.

إلى قادتنا وزعمائنا العرب المجتمعين في القمة العربية غدًا بمشيئة الله تعالى: ندعو الله سبحانه أن يوفق مساعيكم في وقف العدوان والإبادة التي يتعرَّض لها إخوتنا في فلسطين العزيزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، والوصول إلى حلٍّ عاجل لوقف شلالات الدماء البريئة، التي يعلم الله والناس… — أحمد الطيب (@alimamaltayeb) November 10, 2023