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شيخ الأزهر: ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم في غزة إرهاب أعمى

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2023 11:46 مساءً
شيخ الأزهر أحمد الطيب

شيخ الأزهر أحمد الطيب

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أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب أن “ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية، وعلى العالم إدانته واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فورًا، ولن يرحمَ التاريخ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني”.

وقال في منشور عبر منصة “إكس”: “واجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها”.

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