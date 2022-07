شيخ الأزهر يتمنى الشفاء العاجل لبابا الفاتيكان

تمنى شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، لبابا الفاتيكان فرنسيس، الشفاء العاجل من الوعكة الصحية التي ألمت به.

قال شيخ الأزهر في تغريدة عبر ستبه على “تويتر” “أتمنى لأخي العزيز فرنسيس الشفاء العاجل واسترداد عافيته ليواصل عطاءه من أجل الإنسانية”.

Wishing my dear brother @Pontifex a speedy recovery to resume his devotion towards humanity.

