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شيخ الأزهر يتمنى الشفاء العاجل لبابا الفاتيكان

5 - يوليو - 2021
البابا فرنسيس والإمام أحمد الطيب

البابا فرنسيس والإمام أحمد الطيب

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تمنى شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، لبابا الفاتيكان فرنسيس، الشفاء العاجل من الوعكة الصحية التي ألمت به.

قال شيخ الأزهر في تغريدة عبر ستبه على “تويتر” “أتمنى لأخي العزيز فرنسيس الشفاء العاجل واسترداد عافيته ليواصل عطاءه من أجل الإنسانية”.

وكانت عملية جراحية في الأمعاء الغليظة قد أجريت لبابا الفاتيكان فرنسيس البالغ من العمرر 84 عاما يوم الأحد في العاصمة الإيطالية روما.

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