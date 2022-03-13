شيخ الأزهر يدعو إلى وقف الحرب في أوكرانيا

دعا شيخ الأزهر، أحمد الطيب، الأحد، قادة دول العالم للتحرك من أجل وقف الحرب في أوكرانيا، محذرا من قسوة الحروب ومرارة الصراعات وآثارها المدمرة.

وكتب الطيب على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “شهدت أنا وأبناء جيلي قسوة الحروب ومرارة الصراعات، ورأينا آثارها المدمرة؛ من انهيار للاقتصاد، وإهدار للموارد، وانتشار للفقر والأمية والمرض والكراهية”.

ووجه شيخ الأزهر رسالة لقادة العالم، طالبهم فيها بالعمل بكل ما في وسعهم لاحتواء الموقف، والعمل بأقصى سرعة على إيقاف الحرب في أوكرانيا.

وقال: “ابذلوا كل ما في وُسعكم لإطفاء نيران الحروب، اتَّحدوا وسخروا جهودكم لإنقاذ المستضعفين والمشرَّدين، فالتاريخ سيذكركم بما حققتموه لشعوبكم وللإنسانية من استقرار وعدل وسلام”.

يذكر أن شيخ الأزهر دعا منذ اللحظات الأولى لبدء العملية العسكرية الروسية إلى وقف الحرب وتسوية النزاعات بين روسيا وأوكرانيا والاحتكام لصوت العقل.

وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: “لن تجلب الحروب لعالمنا سوى مزيد من الدمار والكراهية، ولا يمكن تسوية النزاعات إلا بالحوار، أدعو روسيا وأوكرانيا إلى الاحتكام لصوت العقل، وأطالب قادة العالم والمؤسسات الدولية بدعم الحلول السلمية لإنهاء النزاع بين الجارتين”.

وكانت القوات الروسية، قد بدأت فجر الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية “ثالثة”، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.