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شيخ الأزهر يدعو لإقرار تشريع عالمي يجرّم معاداة المسلمين

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آخر تحديث: 28 - أكتوبر - 2020 11:45 صباحًا
شيخ الأزهر أحمد الطيب

شيخ الأزهر أحمد الطيب

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دعا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى ”إقرار تشريع عالمي يجرّم معاداة المسلمين“.

وأضاف: ”هذه الرسوم المسيئة عبث وتهريج وانفلات وعداء صريح للدين الإسلامي ولنبيه الكريم“.

وقال الطيب: ”من المؤلم أن تتحول الإساءة للإسلام، إلى أداة لحشد الأصوات والمضاربة في أسواق الانتخابات“.

وكان مجلس حكماء المسلمين، الذي يتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقرا له، قد قرر تشكيل لجنة خبراء قانونية دولية لمقاضاة صحيفة “شارلي إيبدو” الفرنسية على إساءتها للنبي محمد صلى الله عليه وسلّم برسومها الكاريكاتورية.

وترأس الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اليوم الاثنين اجتماع “مجلس حكماء المسلمين” عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وأكد الطيب استنكاره الشديد لحادث مقتل المدرس الفرنسي صامويل باتي، والاعتداء بالطعن والشروع في قتل سيدتين مسلمتين قرب برج إيفل، مشددا على أن “كل هذه الحوادث هي إرهاب بغيض أيا كان مرتكبها وكيفما كانت دوافعها.

وندد المجلس بما وصفه بـ”الحملة الممنهجة التي تسعى للنيل من نبي الإسلام والاستهزاء بالمقدسات الإسلامية تحت شعار “حرية التعبير”.

وأعرب المجلس عن “رفضه الشديد لاستخدام لافتة حرية التعبير في الإساءة لنبي الإسلام محمد (ص) ومقدسات الدين الإسلامي”، واضاف “حرية التعبير لا بد أن تأتي في إطار من المسؤولية الاجتماعية التي تحفظ حقوق الآخرين ولا تسمح بالمتاجرة بالأديان في أسواق السياسة والدعاية الانتخابية”.

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