شيخ الأزهر يدعو لمضاعفة مساعدات الدول الإنسانية لأوكرانيا

باللغات العربية والإنجليزية والأوكرانية، دعا إمام الأزهر الشيخ أحمد الطيب إلى مضاعفة المساعدات الإنسانية التي ترسلها الدول إلى أوكرانيا منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أراضيها.

نشر الطيب تغريدة على موقع تويتر كتب فيها “ما نشاهده من ترويع الأوكرانيين الآمنين وخروجهم من ديارهم بحثًا عن الأمن والأمان؛ لهو اختبار حقيقي لإنسانيتنا”.

وتابع الإمام تغريدته كاتبًا: “أدعو المجتمع الدولي لمضاعفة المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، وبذل مزيد من الجهد لوقف الحرب، وأسأل الله أن يعجِّل بذلك ويعود هؤلاء الأبرياء إلى ديارهم سالمين”.

وتواصل روسيا التقدم في الأراضي الأوكرانية مع استمرار القتال العنيف حول العاصمة كييف، بعد استئناف الجيش الروسي العمليات العسركية في مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية أمس السبت.

وتفاقمت الأزمة الإنسانية مع بلوغ عدد اللاجئين إلى خارج البلاد 1,37 مليون شخص منذ بدء الغزو في 24 شباط، وفق أحدث إحصائيات الأمم المتحدة، وتشير توقعات الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين قد يصل اليوم الى مليون ونصف شخص.

وفي حصيلة الخسائر البشرية بعد 11 يومًا من القتال، أبلغت كييف عن مقتل ما لا يقل عن 350 مدنيا وأكثر من 9 آلاف عسكري روسي من دون أن تذكر خسائرها العسكرية، وأعلنت موسكو سقوط 2870 قتيلا على الجانب الأوكراني و498 في صفوف قواتها.