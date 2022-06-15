شي جين بينغ ينصح بوتين: على الجميع حل الأزمة بطريقة تتحلى بالمسؤولية

قال التلفزيون الرسمي الصيني إن الرئيس شي جين بينغ أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء أنه يتعين على جميع الأطراف العمل على حل الأزمة الأوكرانية “بطريقة تتحلى بالمسؤولية”.

وكانت الصين قد رفضت إدانة تحركات روسيا في أوكرانيا أو وصفها بالغزو وحثت على التوصل إلى حل عن طريق التفاوض.

وأكد شي في الاتصال مجددا استعداده للمساعدة في التوصل إلى حل.

ولفت الرئيس الصيني، وفق ما نقلت وكالة “​تاس​” الروسية، عن التلفزيون الرسمي، إلى أنه “يجب على جميع الجهات المعنية اتخاذ موقف مسؤول، وبالتالي تعزيز التسوية الصحيحة للأزمة في أوكرانيا”، موضحًا أن الصين مستعدة لمواصلة لعب دورها البناء.

كما ذكر شي، أن بكين تتخذ موقفا مستقلا بشأن القضية الأوكرانية، “مع مراعاة الحقائق والوقائع التاريخية”.

وشدد على “اننا نساهم بنشاط في الحفاظ على السلام على نطاق العالم، وبالمثل، نسهم في الحفاظ على نظام اقتصادي مستقر في العالم”.

وتزايد التقارب بين الصين وروسيا في السنوات الأخيرة ووقع بوتين وشي في فبراير شباط الماضي على شراكة استراتيجية واسعة النطاق تهدف إلى التصدي للنفوذ الأمريكي.

وفتحت روسيا والصين يوم الجمعة جسرا جديدا عبر الحدود في أقصى الشرق تأملان أن يساعد في تعزيز التجارة بين البلدين في الوقت الذي ترزح فيه موسكو تحت وطأة عقوبات غربية صارمة فرضت عليها بسبب حربها في أوكرانيا.