الأربعاء 16 ذو القعدة 1443 ﻫ - 15 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شي جين بينغ ينصح بوتين: على الجميع حل الأزمة بطريقة تتحلى بالمسؤولية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 15 - يونيو - 2022 4:33 مساءً
الرئيس شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين

A A A
طباعة المقال

قال التلفزيون الرسمي الصيني إن الرئيس شي جين بينغ أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي اليوم الأربعاء أنه يتعين على جميع الأطراف العمل على حل الأزمة الأوكرانية “بطريقة تتحلى بالمسؤولية”.

وكانت الصين قد رفضت إدانة تحركات روسيا في أوكرانيا أو وصفها بالغزو وحثت على التوصل إلى حل عن طريق التفاوض.

وأكد شي في الاتصال مجددا استعداده للمساعدة في التوصل إلى حل.

ولفت الرئيس الصيني، وفق ما نقلت وكالة “​تاس​” الروسية، عن التلفزيون الرسمي، إلى أنه “يجب على جميع الجهات المعنية اتخاذ موقف مسؤول، وبالتالي تعزيز التسوية الصحيحة للأزمة في أوكرانيا”، موضحًا أن الصين مستعدة لمواصلة لعب دورها البناء.

كما ذكر شي، أن بكين تتخذ موقفا مستقلا بشأن القضية الأوكرانية، “مع مراعاة الحقائق والوقائع التاريخية”.

وشدد على “اننا نساهم بنشاط في الحفاظ على السلام على نطاق العالم، وبالمثل، نسهم في الحفاظ على نظام اقتصادي مستقر في العالم”.

وتزايد التقارب بين الصين وروسيا في السنوات الأخيرة ووقع بوتين وشي في فبراير شباط الماضي على شراكة استراتيجية واسعة النطاق تهدف إلى التصدي للنفوذ الأمريكي.

وفتحت روسيا والصين يوم الجمعة جسرا جديدا عبر الحدود في أقصى الشرق تأملان أن يساعد في تعزيز التجارة بين البلدين في الوقت الذي ترزح فيه موسكو تحت وطأة عقوبات غربية صارمة فرضت عليها بسبب حربها في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

روسيا: مبررات الغارة الإسرائيلية على مطار دمشق غير مقنعة
كيف علّقت إسرائيل على زيارة بايدن للسعودية؟
إيران.. انفجار مصنع للكيماويات وإصابة أكثر من 100 شخص

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

مغارة جعيتا
بالفيديو: اكتشاف مغارة في جبل خربة قنافار شبيهة بمغارة جعيتا
المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية آموس هوكستين
هوكستين يرد ضاحكاً على تصريحات باسيل.. الناس يحبون الشعارات
الضابطان الإيرانيان محمد عبدوس وعلي كماني
تمت تصفيتهما.. ما دور الضابطين عبدوس وكماني في تطوير سلاح حزب الله؟