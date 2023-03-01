صادرات أوروبا لأوكرانيا في ديسمبر تجاوزت مستويات ما قبل الحرب

أظهرت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، الأربعاء، أن صادرات التكتل إلى أوكرانيا ارتفعت إلى مستويات ما قبل الحرب في ديسمبر كانون الأول لتتعافى من الاضطرابات التي أصابت التجارة نتيجة الغزو الروسي.

وتراجعت تجارة الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا في البداية بين فبراير شباط ومارس آذار 2022 خلال المرحلة الأولى من الحرب عندما انخفضت حصة أوكرانيا من واردات الاتحاد الأوروبي إليها 40 بالمئة وتراجعت الصادرات إلى البلاد 50 بالمئة.

ومع ذلك، نمت مساهمة أوكرانيا في صادرات الاتحاد الأوروبي خارج أراضيها 1.5 بالمئة في ديسمبر كانون الأول من 1.2 بالمئة في فبراير شباط 2022.

وبلغت حصتها في واردات الاتحاد الأوروبي غير المحلية في ديسمبر كانون الأول واحدا بالمئة أي أقل قليلا من نسبة 1.1 المئة المسجلة في فبراير شباط الماضي.

وشكّل القطاع الزراعي في أوكرانيا نحو 12 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي وزهاء 40 بالمئة من إجمالي صادراتها قبل الحرب، لكنه تضرر من قلة الحصاد والصعوبات اللوجستية الناجمة عن الغزو الروسي.

وتماشيا مع اتجاه التعافي المسجل في ديسمبر كانون الأول، أظهرت البيانات التي جمعتها وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الأربعاء أن إجمالي كمية الحبوب المباعة عادت إلى مستويات ما قبل الحرب في فبراير شباط، إذ وصلت إلى 5.2 مليون طن مقارنة مع 5.05 مليون طن قبل عام.