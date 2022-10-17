صادرات الحبوب الأوكرانية في أكتوبر تعود لمستوياتها قبل الحرب

أظهرت بيانات وزارة الزراعة الأوكرانية، الاثنين، أن صادرات الحبوب الأوكرانية في الأيام السبعة عشر الأولى من شهر أكتوبر تشرين الأول جاءت أقل 2.4 بالمئة فقط عن نفس الفترة من عام 2021 على الرغم من إغلاق العديد من الموانئ البحرية والغزو الروسي.

وتراجعت صادرات الحبوب في البلاد منذ فبراير شباط بعد أن أغلقت الحرب موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

وفتحت ثلاثة موانئ على البحر الأسود في نهاية يوليو تموز بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة الأمم المتحدة وتركيا.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة أن أوكرانيا صدّرت 2.12 مليون طن من الحبوب، معظمها من الذرة والقمح، حتى الآن في أكتوبر تشرين الأول، مقابل 2.17 مليون طن في نفس الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2021.

وأوضحت البيانات أيضا أن أوكرانيا صدّرت ما مجموعه 10.8 مليون طن من الحبوب حتى الآن في موسم 2022/23 الذي بدأ في يوليو تموز الماضي وينتهي في يونيو حزيران المقبل مقارنة مع 16.5 مليون في الفترة نفسها من موسم 2021/22.

وتشمل الكمية المُصَدرة هذا الموسم 3.99 مليون طن من القمح و 5.88 مليون طن من الذرة و896 ألف طن من الشعير