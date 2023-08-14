صادرات الحبوب الأوكرانية 3.12 مليون طن في الموسم الحالي

أظهرت بيانات من وزارة الزراعة الأوكرانية، الاثنين، أن إجمالي صادرات الحبوب الأوكرانية بلغ 3.12 مليون طن منذ بداية موسم 2023-2024 الذي بدأ في يوليو تموز وينتهي في يونيو حزيران المقبل.

ولم تقدم الوزارة أرقاما عن الفترة نفسها من العام السابق، لكنها قالت إن الشحنات بلغت 2.65 مليون طن حتى 15 أغسطس آب 2022.

تأثرت الصادرات الأوكرانية منذ انسحاب روسيا الشهر الماضي من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي دعمته الأمم المتحدة، لكن بيانات الوزارة لم تكشف عن تفاصيل الصادرات منذ انهيار الاتفاق.

وقالت الوزارة إن أوكرانيا صدرت 848 ألف طن من الحبوب منذ بداية أغسطس آب.

وشمل إجمالي كمية الصادرات من الحبوب منذ بداية هذا الموسم 1.48 مليون طن من الذرة و1.25 مليون طن من القمح و385 ألف طن من الشعير.

وبلغت الصادرات في موسم 2022-2023 بالكامل قرابة 49 مليون طن، متجاوزة الكمية في الموسم السابق التي بلغت 48.4 مليون طن.

وتم تصدير معظم الكميات عبر موانئ البحر الأسود بموجب الاتفاق، الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا في يوليو تموز الماضي للتصدي لأزمة غذاء عالمية تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وحصار الموانئ الأوكرانية.

لكن روسيا انسحبت من الاتفاق في 17 يوليو تموز بعدما قالت إن مطالبها بتخفيف العقوبات على صادراتها من الحبوب والأسمدة لم تلب. كما اشتكت موسكو من عدم وصول الحبوب بكميات كافية إلى الدول الفقيرة.

ورغم أن أوكرانيا منتج ومصدر رئيسي للحبوب، تراجع إنتاج الحبوب لديها إلى حوالي 55 مليون طن من الوزن الصافي في 2022 انخفاضا من 86 مليون طن في 2021.

وقالت الوزارة إن إجمالي محصول الحبوب قد يصل إلى حوالي 56 مليون طن في عام 2023.