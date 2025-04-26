صادرات السعودية غير النفطية تسجل أعلى مستوى في 2024

ذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم السبت أن الصادرات غير النفطية للمملكة بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 515 مليار ريال (137.29 مليار دولار) في 2024، في ظل استمرار الحكومة في مسعاها لتنويع مصادر اقتصاد البلاد بعيدا عن النفط.

وتستثمر السعودية، وهي أكبر مُصدّر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق رؤيتها لعام 2030، التي تُركز على تقليل اعتمادها على الخام وزيادة الإنفاق على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والتصنيع.

كما تعمل المملكة على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان استمرار خططها الطموح.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الصادرات غير النفطية ارتفعت 13 بالمئة على أساس سنوي، وبأكثر من 113 بالمئة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030.

ونقلت الوكالة عن عبد الرحمن الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، قوله إن هذه القفزة في الصادرات غير النفطية سببها جهود المملكة المُستمرة في التنوع الاقتصادي.

وأعلنت المملكة أمس الجمعة تقريرها السنوي لعام 2024 عن خطة رؤية السعودية 2030 الذي أظهر تدفق استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 77.6 مليار ريال (20.69 مليار دولار) إلى المملكة.

وتستهدف المملكة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار سنويا بحلول نهاية العقد الحالي.

(الدولار = 3.7512 ريال)